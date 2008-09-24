Граждане вправе заниматься физкультурой независимо от пола и образования

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении в новой редакции проект закона о физической культуре и спорте.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 395 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что граждане, независимо от этнического и социального происхождения, имущественного состояния, расы, национальности, пола, образования, вероисповедания, рода занятий, места жительства и других признаков, имеют право заниматься физкультурой и спортом.

Также предусматривается, что признанные в Украине в установленном порядке виды спорта включаются в реестр видов спорта, которые признаны в Украине. Порядок признания видов спорта, включения их в реестр видов спорта, которые признаны в Украине, порядок ведения этого реестра определяются центральным органом исполнительной власти по физической культуре и спорту.

Финансирование развития физкультуры и спорта осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством. На цели физической культуры и спорта используются средства Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, а также внебюджетные поступления.

В пределах, определенных законодательством, не облагаются налогами средства предприятий, учреждений, организаций, направленные на физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность в пределах, определенных законодательством. Заведения физической культуры и спорта освобождаются от уплаты земельного налога в порядке, установленном законодательством.

Государство предоставляет налоговые льготы для юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), которые оказывают благотворительную помощь в сфере физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством.

В сельской местности затраты на содержание всех заведений физической культуры и спорта, детско-юношеских спортивных школ, а также проведение физкультурно-спортивных мероприятий осуществляются преимущественно из государственного бюджета и бюджетов местного самоуправления.

Земельные участки, на которых расположены спортивные сооружения, относятся к землям рекреационного назначения. Органами исполнительной власти, местного самоуправления устанавливаются льготные тарифы на коммунальные услуги и энергоснабжение для спортивных сооружений или им оказывается финансовая поддержка из соответствующих бюджетов для компенсации расходов на их оплату.

Спортивные сооружения приватизируются в порядке, установленном законодательством. Владельцы приватизированных спортивных сооружений не могут изменять их назначение.