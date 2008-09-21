Динамо разобралось с Черноморцем
22:17, 21 сентября 2008Спорт
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Быстрый мяч сыграл свою роль
Завершился матч 8 тура Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Динамо.
Счет 0:3 в пользу гостей.
Голы: Еременко 9, Гиоане 28, Кравец 46.
Результаты всех матчей 8 тура украинской Премьер-лиги
Черноморец - Динамо 0:3
Ворскла - Днепр 1:0
Арсенал - Шахтер 0:0
Металлург Д - ФК Львов 2 : 0
Карпаты - Металлист 0 : 2
ФК Харьков - Заря 2 : 3
Кривбасс - Таврия 1 : 1
Металлург З - Ильичевец 2 : 0
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