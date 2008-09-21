Динамо разобралось с Черноморцем

22:17, 21 сентября 2008
Спорт
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Быстрый мяч сыграл свою роль

Завершился матч 8 тура Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Динамо.

Счет 0:3 в пользу гостей.

Голы: Еременко 9, Гиоане 28, Кравец 46.

Результаты всех матчей 8 тура украинской Премьер-лиги

Черноморец - Динамо 0:3

Ворскла - Днепр 1:0

Арсенал - Шахтер 0:0

Металлург Д - ФК Львов 2 : 0

Карпаты - Металлист 0 : 2

ФК Харьков - Заря 2 : 3

Кривбасс - Таврия 1 : 1

Металлург З - Ильичевец 2 : 0

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