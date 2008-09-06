Завершился матч Украина - Белоруссия

Завершился матч группового этапа Чемпионата мира по футболу в группе 6 между сборными Украины и Белоруссии.

Украина - Белоруссия 1:0 (Шевченко 90+3 пен.)

Вся игра прошла при нулях на табло и без явных признаков игры, способной принести результат. К концу матча украинская сборная бросилась спасать свои планы на выигрыш, все же создала ряд не очень акцентированых моментов, которые белорусский вратарь и защитники сумели отразить.

Результат пришел на последних секундах, когда судья, исправляя свою ошибку за неназначенный бесспорный пенальти, назначил формальный пенальти за мяч, попавший в руку. Удар Шевченко низом под самую штангу был мастерским. 1:0.