Результат боя Валуев-Руис пересмотрен

Организаторы боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) между россиянином Николаем Валуевым и американцем Джонни Руисом признали, что результат поединка, объявленный сразу по его окончании, оказался ошибочным.

Валуеву присуждена победа единогласным решением судей, а не большинством их голосов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

По окончании 12-раундового поединка, состоявшегося 30 августа в Берлине, было объявлено, что два арбитра отдали победу Валуеву (116:113 и 116:111), а японец Такеши Симакава выставил очки в пользу Руиса (113:114). Однако позднее выяснилось, что Симакава также назвал победителем россиянина (со счетом 114:113).

По словам японского арбитра, ошибка произошла в связи с тем, что в одной из карточек, на которых судьи записывают победителя каждого раунда, имена боксеров были перепутаны местами. Как отмечает AFP, Симакава отдал победу Валуеву в последнем раунде (10:9), а делегат WBA Джон Мэк посчитал, что судья выставил очки в пользу Руиса.

Мэк взял вину за случившееся на себя и извинился перед всеми болельщиками, смотревшими бой. Таким образом, окончательный результат поединка - победа Валуева единогласным решением судей.

После боя Джонни Руис заявил, что, по его мнению, победу одержал именно он. Американец также выразил надежду, что у него будет возможность встретиться с Валуевым еще раз. Российский боксер признался, что в бою с Руисом ему не удалось показать всего, что он хотел.