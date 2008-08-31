Николаю Валуеву присудили титул чемпиона мира (добавлены фото)

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA, победив американца Джонни Руиса. По итогам 12 раундов двое из трех судей (116:113 и 116:111) назвали его победителем, один арбитр отдал победу Руису (114:113). Таким образом, Валуев вернул себе титул, проигранный в прошлом году Руслану Чагаеву.

Большую часть боя Валуев добивался преимущества за счет прямых ударов левой рукой. Руис отвечал контратаками.

Это 49-я победа Валуева на профессиональном ринге.

Фото AP и Reuters