Николаю Валуеву присудили титул чемпиона мира (добавлены фото)
08:50, 31 августа 2008Спорт
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Россиянин победил Джонни Руиса
Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA, победив американца Джонни Руиса. По итогам 12 раундов двое из трех судей (116:113 и 116:111) назвали его победителем, один арбитр отдал победу Руису (114:113). Таким образом, Валуев вернул себе титул, проигранный в прошлом году Руслану Чагаеву.
Большую часть боя Валуев добивался преимущества за счет прямых ударов левой рукой. Руис отвечал контратаками.
Это 49-я победа Валуева на профессиональном ринге.
Фото AP и Reuters
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