И ЕЩЕ ЗОЛОТО - В БОКСЕ

15:24, 23 августа 2008
Спорт
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Бой выиграл Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в весовой категории до 57 кг, победил в финальном поединке Хедафи Джелфира (Франция). Уже в первом раунде за явнім преимуществом судьи остановили встречу. Бронзовые награды у Якупа Килича из Турции и Шахина Имранова из Азербайджана.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Хедафи Джелхир, Василий Ломаченко, Шахин Имранов и Якуп Килич

 

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