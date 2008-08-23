И ЕЩЕ ЗОЛОТО - В БОКСЕ
15:24, 23 августа 2008Спорт
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Бой выиграл Василий Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в весовой категории до 57 кг, победил в финальном поединке Хедафи Джелфира (Франция). Уже в первом раунде за явнім преимуществом судьи остановили встречу. Бронзовые награды у Якупа Килича из Турции и Шахина Имранова из Азербайджана.
|Победил Василий Ломаченко. Фото AP и Reuters
|Хедафи Джелхир, Василий Ломаченко, Шахин Имранов и Якуп Килич. Фото Reuters
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