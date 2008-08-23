И ЕЩЕ ЗОЛОТО - В БОКСЕ

Украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в весовой категории до 57 кг, победил в финальном поединке Хедафи Джелфира (Франция). Уже в первом раунде за явнім преимуществом судьи остановили встречу. Бронзовые награды у Якупа Килича из Турции и Шахина Имранова из Азербайджана.