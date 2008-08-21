Допинг-проба украинской атлетки подтвердилась

Допинг-проба Б семиборки Людмилы Блонской подтвердила пробу А, которая показала наличие в ее организме анаболичных стероидов метилтестостерона.

Об этом сообщил "Чемпиону" генеральный секретарь федерации легкой атлетики Игорь Гоцул.

Он также сообщил, что в четверг состоялось заседание дисциплинарной комиссии МОК, на котором была заслушана Людмила Блонская.

"По версии Люди, во всем виноват ее муж, который бил ее и вынуждал употреблять запрещенные препараты", - рассказал Гоцул.

Самого мужа и тренера Блонской на заседании не было, поскольку он уже вернулся в Украину.

"Представители нашей делегации как могли пытались отстоять Люду", - отметил представитель федерации легкой атлетики

На вопрос, могут ли члены дисциплинарной комиссии поверить в такое объяснение Блонской, Гоцул отметил, что прямой вопрос они не ставили, но в их глазах читалось "почему спортсмен, зная о последствиях, не обратился к милицию, в НОК или федерацию за защитой".

Решения по Блонской объявят в пятницу.

"Но уже сейчас можно говорить, что этой медали и этого места у нас не будет", - с грустью отметил Гоцул.