В отношении украинки в Пекине нарушили принципы допинг-контроля

Национальный олимпийский комитет Украины заявляет о нарушении принципа конфиденциальности во время проведения допинг-контроля на Олимпиаде в Пекине.

Как отмечается в заявлении пресс-службы НОК Украины, согласно статье 13 антидопинговых правил, которые применяются на ХХІХ летних Олимпийских играх, Международный олимпийский комитет, соответствующая международная федерация и НОК должны предпринять все меры для сохранения конфиденциальности результатов допинг-контроля и лиц, привлеченных к этой процедуре, до момента принятия соответствующего решения исполкомом МОК и официального сообщения об этом шефа миссии, президента или генерального секретаря НОК.

В заявлении отмечается, что допинг-контроль на Олимпийских играх в Пекине осуществляется в соответствии с Олимпийской Хартией и антидопинговыми правилами. По сравнению с Олимпийскими играми в Афинах, в Пекине увеличено количество тестирований на допинг с 3 тыс. 600 до 4 тыс. 500.

Как сообщал УНИАН, сегодня агентство Ассошиейтед Пресс сообщило, что украинская спортсменка Людмила БЛОНСКАЯ может быть лишена серебряной олимпийской медали, завоеванной на соревнованиях по женскому многоборью, поскольку ее тест на допинг оказался положительным.

По данным АП, Международный олимпийский комитет заявил о начале определения дисциплинарной процедуры в отношении Л.БЛОНСКОЙ, которая пришла второй после еще одной украинки Наталии ДОБРЫНСКОЙ в соревнованиях по многоборью в минувшую субботу (16 августа).

Планируется, что Дисциплинарная комиссия и Исполнительный совет МОК примут окончательное решение в четверг.

Если обвинение в применение допинга подтвердится, украинскую спортсменку лишат серебряной медали и исключат из соревнований.

Л.БЛОНСКУЮ из-за допинга уже отстраняли от участия в соревнованиях на 2003-2005 годы. Если обвинение в применении допинга подтвердится во второй раз, ее дисквалифицируют на всю жизнь.