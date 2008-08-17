Разыграны медали в борьбе, теннисе, фехтовании, парусном спорте

*** Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 18 августа станет первой ракеткой мира, завоевал золотую олимпийскую медаль в одиночном разряде. В трех сетах он обыграл спортсмена из Чили Фернандо Гонсалеса со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Бронзовую награду выиграл сербский теннисист Новак Джокович, который в матче за третье место одержал победу над американцем Джеймсом Блейком.

22-летний Надаль стал единственным в истории теннисистом из первой пятерки мирового рейтинга, выигравшим олимпийское золото.

*** Японка Каори Ичо выиграла финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 63 килограммов у россиянки Елены Карташовой. Бронзовые медали завоевали Елена Шалыгина из Казахстана и американка Рэнди Миллер. Украинка Юлия Остапчук уступила сегодня в 1/8 будущей бронзовой призерке – Рэнди Миллер.

*** Китаянка Цзяо Ван выиграла золотую медаль в олимпийском турнире по вольной борьбе в весовой категории до 72 килограммов. В финальном поединке китайская спортсменка победила Станку Златеву из Болгарии. Бронзовые медали завоевали японка Киоко Хамагучи и полька Агнешка Визжек. Украинка Оксана Ващук уступила сегодня в 1/8 сопернице из Испании.

*** Датские яхтсмены Йонас Варрер и Мартин Киркетерп Ибсен завоевали золотые медали Олимпиады-2008 в классе "49". Серебряные награды достались испанцам Икеру Мартинесу и Хавьеру Фернандесу, а бронзу выиграли немцы Ян Петер и Ханнес Пекольт.

*** Английский яхтсмен Бен Эйнсли завоевал золотые медали Олимпиады-2008 в классе "Финн". Серебряная награда досталась датчанину Йонасу Хойг-Кристенсену, а бронзу выиграл испанец Рафа Трухильо.

*** Сборная Франции по фехтованию на саблях завоевала золото, победив команду США со счетом 45:37. Золотые медали получили Жюльен Пийе, Борис Сансон и Николя Лопе. В матче за бронзу российские саблисты уступили сборной Италии со счетом 44:45.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру