Итоги шестого дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.

*** Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес, выступающий в категории до 120 килограммов, выиграл финал у россиянина Хасана Бароева. Бронзовые награды выиграли Юрий Патрикеев из Армении и литовец Миндаугас Мизгайтис.

*** Немецкие наездницы выиграли соревнования по командной выездке. Серебряные награды завоевали спортсменки из Нидерландов, третье место заняли датские наездницы.

Золотые медали в составе сборной Германии завоевали Хайке Кеммер, Надин Каппельман и Изабель Верт.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

1. У Китая 35 медалей, за день +8 (22 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых; вчера было 17-5-5)

2. США - 34 +5 (10-9-15; 10-8-11)

3. Германия 12 +3 (7-2-3; 6-1-2)

4. Южная Корея - 16 +3 (6-7-3; 6-6-1)

5. Италия - 13 +2 (6-4-3; 4-4-3)

6. Австралия - 16 +4 (5-4-7; 4-2-6)

7. Япония - 11 +2 (5-3-3; 4-2-3)

8. Россия 14 +2 (3-8-3; 2-7-3)

9. Франция 15 +4 (2-7-6; 1-7-3)

10. Великобритания 7 (2-2-3) - без изменений

11. Чехия 3 +1 (2-1-0; 2-0-0)

12. Грузия 3 (2-0-1) - б.и.

13. Куба 6 +3 (1-3-2; 0-2-1)

14-15. Нидерланды 7 +2 (1-2-4; 1-1-3)

14-15. КНДР 7 (1-2-4) - б.и.

16. Азербайджан 4 +1 (1-2-1; 1-2-0)

17. Румыния 4 (1-1-2) - б.и.

18-19. Монголия 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) - б.и.

18-19. Словакия 2 (1-1-0) - б.и.

20 . УКРАИНА 5 +1 (1-0-4; 0-0-4)

21. Швейцария 4 (1-0-3) - б.и.

22-23. Испания 2 (1-0-1) - б.и.

22-23. Финляндия 2 (1-0-1) - б.и.

24-25. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

24-25. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и

26. Венгрия 4 +1 (0-3-1; 0-2-1)

27. Зимбабве 3 (0-3-0) - б.и.

28. Казахстан 4 +2 (0-2-2; 0-1-1)

29. Швеция 3 +1 (0-2-1; 0-2-0)

По серебру и бронзе - Алжир (+ серебро), Турция (+ бронза), Австрия, Киргизия (обе - б.и.)

По одному серебру - Вьетнам, Колумбия, Норвегия, Словения (все - б.и.)

Четыре бронзы - Армения (+1), Бразилия (+1)

По две бронзы - Белоруссия Индонезия, Тайвань (все - б.и.)

По одной бронзе - Литва (+1), Дания (+1), Аргентина, Болгария, Египет, Мексика, Таджикистан, Того, Узбекистан, Хорватия (все - б.и.)