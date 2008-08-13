Итоги пятого дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.

*** Корейский тяжелоатлет Са Чже Хек выиграл золото в весовой категории до 77 килограммов. Серебряную медаль завоевал китаец Ли Хунли, бронзовая награда досталась армянину Геворгу Давтяну.

*** Немецкий фехтовальщик Бенжамин Филип Кляйбринк выиграл золото в индивидуальном турнире рапиристов. В финале немец взял верх над японцем Юки Ота, который получит серебряную награду. Бронзу завоевал итальянец Сальваторе Санцо, победивший в поединке за третье место китайца Цзюня Чжу.

*** Немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеманн завоевала золотую медаль Игр-2008, выиграв индивидуальный турнир шпажисток. В финале Хайдеманн взяла верх над румынкой Аной-Марией Бранца. Бронзовую награду завоевала венгерская шпажистка Идико Минза-Небальд, победившая в поединке за третье место китаянку На Ли.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

У Китая 27 медалей, за день +7 (17 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых; вчера было 13-3-4)

2. США - 29 +8 (10-8-11; 7-6-8)

3. Южная Корея - 13 +1 (6-6-1; 5-6-1)

4. Германия 9 +4 (6-1-2; 3-1-1)

5. Италия - 11 +2 (4-4-3; 3-4-2)

6. Австралия - 12 +2 (4-2-6; 3-2-5)

7. Япония - 9 +3 (4-2-3; 3-1-2)

8. Россия 12 +3 (2-7-3; 2-4-3)

9. Великобритания 7 +2 (2-2-3; 2-1-2)

10. Грузия 3 +2 (2-0-1; 0-0-1)

11. Чехия 2 (2-0-0) - без изменений

12. Франция 11 +2 (1-7-3; 0-7-2)

13. КНДР 7 (1-2-4) - б.и.

14. Азербайджан 3 (1-2-0) - б.и.

15. Нидерланды 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)

16. Румыния 4 +2 (1-1-2; 1-0-1)

17. Словакия 2 (1-1-0) - б.и.

18. Швейцария 4 +3 (1-0-3; 0-0-1)

19-20. Испания 2 (1-0-1) - б.и.

19-20. Финляндия 2 (1-0-1) - б.и.

21-22. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

21-22. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и.

Три серебра (сегодня + одно) - у Зимбабве.

По два серебра и одной бронзе - Куба (+ серебро) и Венгрия (+ серебро и бронза).

Два серебра - Швеция (+ одно)

По серебру и бронзе - Алжир (+ серебро), Австрия, Казахстан, Киргизия (+ серебро)

По одному серебру - Вьетнам, Колумбия, Монголия (+1), Норвегия, Словения (+1), Турция

Четыре бронзы - Украина (+3)

Три бронзы - Армения (+1), Бразилия

По две бронзы - Белоруссия (+1), Индонезия, Тайвань.

По одной бронзе - Аргентина, Болгария (+1), Египет (+1), Мексика, Таджикистан, Того, Узбекистан, Хорватия.