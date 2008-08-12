«Динамо» отправилось в Москву, на «Спартак»

Во вторник в 10.00 из аэропорта Борисполь делегация киевского «Динамо» отправилась в Москву, на матч квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком» В ее составе 21 футболист:

Вратари: Шовковский, Рыбка, Богуш

Защитники: Допилка, Бетао, Диакате, Михалик, Романчук, Несмачный, Эль Каддури

Полузащитники: Гиоане, Вукоевич, Алиев, Морозюк, Нинкович, Зозуля

Нападающие: Бангура, Шацких, Кравец, Милевский, Ярмоленко

Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо Киев»,предматчевую тренировку на стадионе «Лужники» команда Юрия Семина проведет сегодня вечером. Игроки опробуют искусственное покрытие лучшей спортивной арены России, а тренерский штаб сможет определиться с 18-ю игроками, которые будут включены в заявку на игру. Перед тренировкой Юрии Семин проведет пресс-конференцию.

Напомним, что первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Киев) начнется 13-го августа в 19.00 (время киевское). В Украине в прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Интер».