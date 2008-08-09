Украинскому велогонщику не хватило сил на последних 5 км

На Олимпиаде в Пекине завершилась групповая гонка среди мужчин в велошоссе на 245 км.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, среди украинских велогонщиков лучший результат показал Ярослав ПОПОВИЧ, который в общем зачете занял 36-ое место.

«Гонка действительно была достаточно изнурительной, ведь когда она стартовала, температура воздуха достигала почти 42 градусов, дышать было трудно. Не все выдерживали, поэтому в течение заезда мы видели, как именитые спортсмены сходили с дистанции», - прокомментировал ход событий государственный тренер Николай РОГОЗЯН.

«Ярославу ПОПОВИЧУ на последних 5 км не хватило сил, конечно, жаль, что не получили медаль, но все выложились на полную», - подчеркнул тренер.

По его словам, будут внесены определенные коррективы, которые позволят девушкам, вступающим в борьбу уже завтра, показать лучший результат.