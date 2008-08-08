Зажжен огонь Олимпийских игр

В Пекине зажжен огонь летних Олимпийских игр 2008 года.

Во ходе церемонии открытия Олимпийских игр состоялся парад олимпийцев, в котором приняли участие представители всех команд - участниц Олимпиады, президенты Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады-2008 выступили с обращением к участникам и зрителям игр, а руководитель китайского государства ХУ Цзиньтао объявил XXIX летние Олимпийские игры открытыми.

После трехчасовой церемонии китайский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, «король китайской гимнастики», признанный самым выдающимся атлетом ХХ века, Ли Нин был поднят на подвесных системах над стадионом, пронесен с факелом почетный круг на высоте и, в завершение, поднес факел к чаше Олимпийского огня.