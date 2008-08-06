На Олимпийских играх начались первые соревнования

На XXIX Олимпийских играх в Пекине начались первые соревнования. В 17.00 по местному времени (12.00 по Киеву) стартовал женский футбольный турнир. Параллельно начались три матча: Канада - Аргентина, Германия - Бразилия и Япония - Новая Зеландия.

Всего сегодня состоятся шесть матчей. Через три часа на поле выйдут Китай - Швеция, КНДР - Нигерия и Норвегия - США.

Завтра начинается мужской футбольный турнир.

Официальное открытие Олимпийских игр пройдет 8 августа с 20 до 22 часов (в Киеве, соответствено, 15.00-17.00).