Платини: о передаче права на Евро-2012 Италии сейчас речь не идет

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ призывает международное футбольное содружество к максимальному содействию подготовке Украины и Польши к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, об этом он заявил во время пребывания в Италии по случаю открытия мемориала памяти бывшего президента УЕФА Артемио Франки.

По словам М.ПЛАТИНИ, необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы «демократически принятое Исполкомом УЕФА решение предоставить право проведения Евро-2012 Украине и Польше претворилось в жизнь».

По его мнению, эти усилия должны заключаться в том, чтобы помочь двум странам как можно лучше организовать турнир.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности передачи права на проведение Евро-2012 Италии, М.ПЛАТИНИ отметил, что об этом сейчас речь не идет.

«Италия, вероятно, будет стремиться провести турнир 2016 года», - сказал президент УЕФА, отметив что для Апеннин это будет кстати, учитывая «не самые лучшие в Европе, старые и не очень хорошие стадионы».