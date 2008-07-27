Динамовцы оторвались от ФК Львов

Завершился первый матч сегодняшнего игрового дня 2-го тура украинской Премьер-лиги.

Автор сенсации недельной давности, ФК Львов проиграл в гостях еще одному новичку украинского чемпионата мариупольскому Ильичевцу. Счет - 2:0 в пользу хозяев. У мариупольцев, котрые доминировали по ходу всего матча, забивали Беганский (13) и Воробей (34).

Вчера были сыграны матчи:

Металлург Д - Черноморец 1:0 (Макридис 41)

Арсенал - Кривбасс - 1:1 (Лысенко 39 - Бюлюкбаши 48)

Ворскла - Заря 0:1 (Диденко 74)

В пятницу Днепр проиграл Динамо 1:3.

Сегодня впереди матчи - Карпаты - Шахтер, Металлург З - ФК Харьков. Завершится 2-й тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.

И хотя говорить о турнирной таблице пока рановато... киевские динамовцы, которые не оплошали в первых двух турах, занимают первую строчку с 6 очками.