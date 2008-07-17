Американские футболистки выступят в Пекине без лучшего бомбардира (фото)

Женская сборная США по футболу в преддверии Олимпиады-2008 лишилась из-за травмы своего лучшего бомбардира Эбби Уомбек, сообщает АР.

Действующие олимпийские чемпионки накануне проводили в Сан-Диего последний контрольный матч перед Играми-2008. В первом тайме игры с Бразилией Уомбек неудачно столкнулась с соперницей и сломала малую берцовую и большую берцовую кости левой ноги. В четверг она будет прооперирована, восстанавливаться футболистке предстоит в течение трех месяцев.

В текущем году Уомбек - лучший бомбардир сборной США, в ее активе 13 голов и 10 результативных передач. Всего в национальной команде она забила 99 голов в 127 матчах.

Теперь Уомбек придется повременить со вступлением в мировой "клуб ста", который на данный момент насчитывает восемь футболисток (четверо из них - американки).