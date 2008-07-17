Американские футболистки выступят в Пекине без лучшего бомбардира (фото)
22:28, 17 июля 2008Спорт
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Эбби Уомбек лечит переломы
Женская сборная США по футболу в преддверии Олимпиады-2008 лишилась из-за травмы своего лучшего бомбардира Эбби Уомбек, сообщает АР.
|Эбби Уомбек
В текущем году Уомбек - лучший бомбардир сборной США, в ее активе 13 голов и 10 результативных передач. Всего в национальной команде она забила 99 голов в 127 матчах.
Теперь Уомбек придется повременить со вступлением в мировой "клуб ста", который на данный момент насчитывает восемь футболисток (четверо из них - американки).
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