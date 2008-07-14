Ющенко поздравил Кличко с победой над Томпсоном
16:33, 14 июля 2008Спорт
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Президент гордится боксером
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинского боксера-профессионала, Чемпиона мира по версиям ІВF, ІВО и WВО в супертяжелом весе Владимира КЛИЧКО с победной защитой чемпионского титула в поединке с американцем Тони ТОМПСОНОМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЮЩЕНКО пожелал боксеру здоровья, счастья и новых победных поединков.
«Мы гордимся Вами как великим украинским спортсменом и патриотом своего государства, который преумножил спортивную славу Украины. Вы продемонстрировали прекрасный бокс, высокое мастерство, мужество и профессионализм, подали пример молодым спортсменам, как нужно бороться и побеждать», – говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО.
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