Кубок УЕФА может сменить название. С инициативой переименовать турнир в Лигу Европы УЕФА (UEFA Europa League) выступил президент мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который в настоящее время возглавляет также Ассоциацию европейских клубов. Заседание этой организации состоялось в швейцарском Ньоне 7 июля, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

По словам Румменигге, ребрендинг позволит турниру вернуться на прежние позиции. По мнению президента "Баварии", сейчас Кубок УЕФА считают турниром второго сорта, чего не было 10-15 лет назад.

По данным источника агентства в УЕФА, предложение о переименовании турнира будет рассмотрено на заседании исполнительного комитета УЕФА в сентябре в Бордо.

Название UEFA Europa League призвано лучше отражать новый формат турнира. Начиная с сезона-2009/10 групповой этап соревнования будет проводиться по тому же принципу, что и групповой турнир Лиги чемпионов: в новой структуре розыгрыша будет 12 групп по четыре команды, каждая из которых сыграет шесть матчей (по два с каждым соперником – дома и на выезде). Из групп будет выходить по две команды.

В настоящее время в Кубке УЕФА играют восемь групп по пять команд. Клубы проводят по четыре матча в группе - по одному с каждым соперником. В 1/16 финала выходят по три команды из группы. Нынешняя система розыгрыша считается непопулярной.