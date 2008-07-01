Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

13:56, 01 июля 2008
Спорт
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1-й и 2-й отборочные раунды

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

1-й отборочный раунд

1. "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

2. "Валлетта" (Мальта) - "Артмедиа" (Словакия)

3. "Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Рунавуйк" (Фареры)

4. "Санта-Колома" (Андорра) - "Каунас" (Литва)

5. "Мурата" (Сан-Марино) - "Гетеборг" (Швеция)

6. "Лланелли" (Уэльс) - "Вентспилс" (Латвия)

7. "Анортосис" (Кипр) - "Пюник" (Армения)

8. "Интер" (Азербайджан) - "Работнички" (Македония)

9. "Тампере" (Финляндия) - "Будучност" (Черногория)

10. "Дюделанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словения)

11. "Динамо" (Албания) - "Модрича" (Босния)

12. "Актобе" (Казахстан) - "Шериф" (Молдавия)

13. "Дрогеда" (Ирландия) - "Левадия" (Эстония)

14. БАТЭ (Белоруссия) - "Валюр" (Исландия)

2-й отборочный раунд

"Рейнджерс" (Шотландия) - победитель матча 4

"Бранн" (Норвегия) - победитель матча 6

 Победитель матча 8 - "Партизан" (Сербия)

 Победитель матча 9 - победитель матча 2

 Победитель матча 7 - "Рапид" (Австрия)

 Победитель матча 10 - победитель матча 1

 "Панатинаикос" (Греция) - победитель матча 3

 Победитель матча 5 - "Базель" (Швейцария)

 Победитель матча 12 - "Спарта" (Чехия)

 Победитель матча 13 - "Динамо" Киев (Украина)

"Андерлехт" (Бельгия) - победитель матча 14

"Бейтар" (Израиль) - "Висла" (Польша)

"Фенербахче" (Турция) - МТК (Венгрия)

"Ольборг" (Дания) - победитель матча 11

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