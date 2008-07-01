Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
1-й и 2-й отборочные раунды
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
1-й отборочный раунд1. "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
2. "Валлетта" (Мальта) - "Артмедиа" (Словакия)
3. "Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Рунавуйк" (Фареры)
4. "Санта-Колома" (Андорра) - "Каунас" (Литва)
5. "Мурата" (Сан-Марино) - "Гетеборг" (Швеция)
6. "Лланелли" (Уэльс) - "Вентспилс" (Латвия)
7. "Анортосис" (Кипр) - "Пюник" (Армения)
8. "Интер" (Азербайджан) - "Работнички" (Македония)
9. "Тампере" (Финляндия) - "Будучност" (Черногория)
10. "Дюделанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словения)
11. "Динамо" (Албания) - "Модрича" (Босния)
12. "Актобе" (Казахстан) - "Шериф" (Молдавия)
13. "Дрогеда" (Ирландия) - "Левадия" (Эстония)
14. БАТЭ (Белоруссия) - "Валюр" (Исландия)
2-й отборочный раунд
"Рейнджерс" (Шотландия) - победитель матча 4
"Бранн" (Норвегия) - победитель матча 6
Победитель матча 8 - "Партизан" (Сербия)
Победитель матча 9 - победитель матча 2
Победитель матча 7 - "Рапид" (Австрия)
Победитель матча 10 - победитель матча 1
"Панатинаикос" (Греция) - победитель матча 3
Победитель матча 5 - "Базель" (Швейцария)
Победитель матча 12 - "Спарта" (Чехия)
Победитель матча 13 - "Динамо" Киев (Украина)
"Андерлехт" (Бельгия) - победитель матча 14
"Бейтар" (Израиль) - "Висла" (Польша)
"Фенербахче" (Турция) - МТК (Венгрия)
"Ольборг" (Дания) - победитель матча 11