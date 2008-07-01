Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

1-й и 2-й отборочные раунды

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. 1-й отборочный раунд 1. "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 2. "Валлетта" (Мальта) - "Артмедиа" (Словакия) 3. "Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Рунавуйк" (Фареры) 4. "Санта-Колома" (Андорра) - "Каунас" (Литва) 5. "Мурата" (Сан-Марино) - "Гетеборг" (Швеция) 6. "Лланелли" (Уэльс) - "Вентспилс" (Латвия) 7. "Анортосис" (Кипр) - "Пюник" (Армения) 8. "Интер" (Азербайджан) - "Работнички" (Македония) 9. "Тампере" (Финляндия) - "Будучност" (Черногория) 10. "Дюделанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словения) 11. "Динамо" (Албания) - "Модрича" (Босния) 12. "Актобе" (Казахстан) - "Шериф" (Молдавия) 13. "Дрогеда" (Ирландия) - "Левадия" (Эстония) 14. БАТЭ (Белоруссия) - "Валюр" (Исландия) 2-й отборочный раунд "Рейнджерс" (Шотландия) - победитель матча 4 "Бранн" (Норвегия) - победитель матча 6 Победитель матча 8 - "Партизан" (Сербия) Победитель матча 9 - победитель матча 2 Победитель матча 7 - "Рапид" (Австрия) Победитель матча 10 - победитель матча 1 "Панатинаикос" (Греция) - победитель матча 3 Победитель матча 5 - "Базель" (Швейцария) Победитель матча 12 - "Спарта" (Чехия) Победитель матча 13 - "Динамо" Киев (Украина) "Андерлехт" (Бельгия) - победитель матча 14 "Бейтар" (Израиль) - "Висла" (Польша) "Фенербахче" (Турция) - МТК (Венгрия) "Ольборг" (Дания) - победитель матча 11

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