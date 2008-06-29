Германия и Испания сыграют в одинаковых трусах

Сборные Испании и Германии сыграют в финале Евро-2008 в своей традиционной форме.

Испанцы наденут красные футболки с желтыми полосками на плечах, черные трусы и черные гетры.

Немцы сыграют в белых футболках с полосой на груди в виде национального флага, также черных трусах и белых гетрах.

Вратарь сборной Испании Икер Касильяс выйдет на поле в черной форме, но на его свитере, трусах и гетрах будут желтые вставки. Голкипер немцев Йенс Леманн наденет зеленый свитер, черные трусы и черные гетры.