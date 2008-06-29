Германия и Испания сыграют в одинаковых трусах
12:20, 29 июня 2008Спорт
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Команды выбрали форму на финал
Сборные Испании и Германии сыграют в финале Евро-2008 в своей традиционной форме.
Испанцы наденут красные футболки с желтыми полосками на плечах, черные трусы и черные гетры.
Немцы сыграют в белых футболках с полосой на груди в виде национального флага, также черных трусах и белых гетрах.
Вратарь сборной Испании Икер Касильяс выйдет на поле в черной форме, но на его свитере, трусах и гетрах будут желтые вставки. Голкипер немцев Йенс Леманн наденет зеленый свитер, черные трусы и черные гетры.
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