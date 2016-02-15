В РФ за 2 недели умерли двое экс-функционеров Российского антидопингового агентства

Об этом ТАСС сообщил экс-генеральный директор РУСАДА Рамил Хабриев.

«К сожалению, Никиты не стало, — сказал он. — Произошедшее похоже на обширный инфаркт». «Я узнал, что он побегал на лыжах, пришел домой и почувствовал боль в области сердца. Вызвали скорую, но запустить сердце им уже не удалось. Я никогда не слышал, чтобы он раньше жаловался на сердце. Возможно, его супруга была в курсе каких-то проблем», — добавил Хабриев.

Ранее, 3 февраля умер председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев, который возглавлял РУСАДА с 2008 по 2010 годы. Официальные причины смерти Синева не разглашались.

Читайте такжеWADA дисквалифицировала антидопинговые организации Украины, России и 4 других стран

Как сообщал УНИАН, комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексом организации.

На пресс-конференции в Женеве 9 ноября было объявлено, что комиссия WADA рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой IAAF.

Читайте такжеСМИ: Путин мог знать о сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов

Официальные лица WADA заявили, что московская антидопинговая лаборатория должна быть лишена аккредитации, потому что ее руководитель Григорий Родченков в 2014 году уничтожил 1417 допинг-проб за три дня до проверки, скрыв факты нарушения правил со стороны россиян. При этом подчеркивается, что уничтоженные пробы имели отношение и к другим видам спорта.