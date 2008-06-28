Киевское "Динамо" заключило контракт с 17-летним нигерийцем

Вчера киевское Динамо заключило контракт с нападающим мальтийской "Валетты" Франком Темиле.

В прошлом сезоне футболист в 20 матчах забил 10 мячей. Во многом благодаря игре Франка, в сезоне 2007/08 Валетта стала чемпионом Мальты. Темиле был признан лучшим в трех номинациях – форвард, легионер и самый перспективный молодой игрок.

В Киеве 17-летний Темиле прошел медобследование и в тот же день прибыл в Австрию, где сейчас готовится основной состав "Динамо".

Темиле – сирота. Его мать умерла, когда ему было 3 года, а отца он потерял в 11-летнем возрасте. В 16-летнем возрасте Темиле отправился на Мальту, где был принят семьей Гаучи, сообщал недавно сайт Динамомания .

Темиле вырос в футбольной семье. Его дядя - отец известного футболиста Тото Темиле, игравшего за сборную Нигерии. Его брат Омониго Темиле во время выступлений за софийский «Левски», рассматривался как возможный кандидат на переход в «Динамо» в июне 2004 года. Возглавлявший тогда службу селекции «Динамо» Йожеф Сабо отмечал большую работоспособность Омониго - на тот момент лучшего легионера чемпионата Болгарии, - но контракт тогда заключен не был.