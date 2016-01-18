Бондаренко и Долгополов вышли во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису, в рамках которого в первый день свои матчи проводят четыре представителя Украины, сообщает Большой теннис Украины.

Свои первые матчи на турнире выиграли Екатерина Бондаренко и Александр Долгополов, Сергей Стаховский уже на старте проиграл и выбыл из борьбы, а матч с участием Ильи Марченко еще продолжается.

Екатерина Бондаренко одержала победу в стартовом поединке над Айлой Томлянович из Австралии и впервые с 2010 года сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч закончился со счетом 7:6(2), 6:3. В первой партии украинке пришлось дважды отыгрывать подачу на сет. На тай-брейке Бондаренко сразу сумела завладеть инициативой и уверенно завершила его в свою пользу. Второй сет проходил под диктовку украинки, которая выиграла первые четыре гейма. При счете 5:2 Бондаренко не сумела с первой попытки подать на матч, но тут же сделала обратный брейк и оформила путевку во второй раунд. Поединок продолжался ровно 100 минут.

В свою очередь, Долгополов встречался с Рикардасом Беранкисом (Литва) и выиграл в четырех партиях - 6:1, 3:6, 6:4, 6:2.Стартовый сет проходил под диктовку украинца - двойной брейк помог Долгополову выиграть партию, отдав Беранкису только один гейм. Во втором сете болельщики увидели больше борьбы. Упорный шестой гейм провели соперники, который закончился брейком для литовца. Свое преимущество Рикардас удерживает до конца партии. Продолжил лидировать Беранкис и в третьем сете (4:2), но Долгополову удалось поменять ход поединка. Украинец делает один брейк и сравнивает счет в партии, а затем уже на подаче соперника получает скрытые сетболы, которые и реализует. Александр выходит вперед 2:1 по сетам. Сделать ранний брейк удается первой ракетке Украины и в четвертой партии - 3:0. Свое преимущество Долгополов только наращивает - двойной брейк и 4:0. Литовец "размочил" счет в сете, а затем взял еще один гейм, не давая украинцу подать на матч - 2:5 (отыграл один матчбол). Но кардинально что-то изменить Беранкису не удалось - третий брейк в сете для Долгополова и выход в следующий круг соревнований.

Во втором раунде Долгополова вероятнее всего ждет противостояние с одним из лидеров мирового тенниса Роджером Федерером.

Стаховский в первом матче вышел на корт против Давида Гоффена (Бельгия, 15) и сумел выиграть только первый из четырех сетов - 6:3, 3:6, 4:6 и 4:6.

Открытый чемпионат Австралии - первый турнир года из серии "Большого шлема" - проходит в Мельбурне с 18 по 31 января.