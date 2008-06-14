Букмекеры ставят на Россию

Сборная России, по мнению букмекеров, фаворит в матче против сборной Греции.

Российская контора "Марафон" установила на победу россиян в этой игре коэффициент 1,90. При этом вероятность победы греков, согласно котировкам, даже меньше, чем возможность ничейного исхода. На успех Греции установлен коэффициент 3,70, на ничью - 3,55.

Такое же соотношение наблюдается в коэффициентах, установленных конторой Bwin: 1,90 на сборную России, 3,40 на ничью и 3,80 на Грецию.

Известная британская контора Уильяма Хилла предлагает ставки на успех россиян из расчета 11/10, на ничью - 23/10, на победу греков - 5/2.

Матч группы D Греция - Россия пройдет в Зальцбурге 14 июня, в 21.45.