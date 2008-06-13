УЕФА согласен вернуть "Порту" в Лигу чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил собственное решение об исключении "Порту" из Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В пятницу состоялось заседание апелляционного комитета УЕФА, на котором рассматривался протест португальского клуба касательно дисквалификации, наложенной Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) УЕФА 4 июня. Причиной подобного шага стали обвинения "Порту" в даче взяток арбитрам в национальном чемпионате в сезоне 2003/04.

Как сообщается, дисквалификация "Порту" аннулирована в свете новых фактов, поступивших в распоряжение УЕФА. Дело направлено на повторное расследование. На следующей неделе состоится новое заседание КДК УЕФА, в ходе которого должно быть принято окончательное решение о судьбе "Порту".