Тимощук показал миллионам украинцев, как любить и уважать свою страну

В Доме футбола в Киеве состоялась встреча министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО и президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА с футболистом Анатолием ТИМОЩУКОМ, который привез в столицу Украины Кубок УЕФА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил патриотизм украинца, получавшего Кубок из рук президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, держа Государственный флаг Украины.

По словам министра, на протяжении последних лет ему несколько раз приходилось общаться с А.ТИМОЩУКОМ: «Анатолий обращался ко мне как к министру спорта с просьбой помочь молодым перспективным командам или позаботиться о ветеранах спорта, тренерах. Мне чрезвычайно приятно, что наша талантливая спортивная молодежь думает не о своих собственных потребностях, а о развитии украинского спорта».

«Анатолий показал миллионам украинцев, как нужно любить, уважать свою страну и ответственно к ней относиться», – подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Это, по словам министра, подтверждает и тот факт, что он привез Кубок УЕФА в Украину, чтобы разделить радость с соотечественниками.

Ю.ПАВЛЕНКО выразил надежду, что вскоре один из украинских клубов привезет трофей в Киев еще раз.

Президент Федерации футбола Украины Г.СУРКИС вручил А.ТИМОЩУКУ высшую награду ФФУ – медаль «За заслуги».

Накануне Президент Украины В.ЮЩЕНКО присвоил А.ТИМОЩУКУ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Как сообщал УНИАН, футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), капитаном которого является А.ТИМОЩУК, победил в турнире на Кубок УЕФА.