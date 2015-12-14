Ребров после жеребьевки 1/8 финала ЛЧ: "Я уверен, что недостатки у "Манчестер Сити" есть"

Наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники "Динамо" достался английский "Манчестер Сити", в эфире телеканала "Футбол 1".

- Мы были бы готовы играть с любым соперником. Нормальная жеребьевка, можно играть. Как раз вчера я смотрел матч «Матчестер Сити» с «Суонси», который они выиграли 2:1, могу сказать, что это сильная, сбалансированная команда, но в 1/8 Лиги чемпионов другие не попадают. Наверное, все считают самым удачным жребием пару «Гент» - «Вольфсбург», но посмотрим, как будет на самом деле. Жребий можно будет считать удачным, если мы пройдем эту команду. С «Манчестер Сити» мы уже встречались несколько лет назад и довольно успешно.

- Еще месяц назад «Матчестер Сити» называли главным претендентом на победу в английском чемпионате. Какие слабые стороны этой команды вы бы отметили?

- Мы обязательно разберем эту команду. В любом сопернике можно и нужно находить изъяны. Они есть и у «Матчестер Сити». Наши игры состоятся еще нескоро, у нас будет время, чтобы подготовиться, мы соберем всю информацию. Я уверен, что недостатки у них есть. Вспомните, перед началом сезона многие считали фаворитом «Челси», и никто не мог найти в игре слабые стороны, но каждый соперник правильно готовился к играм с этой командой и достойно с ними играли. Так же нужно готовиться и к «Матчестер Сити» и не думать, какое место они сейчас занимают в английской Премьер-лиге или на скольких фронтах играют.

- Насколько проблематично входить в такой турнир весной, не имея надлежащей игровой практики, кроме контрольных матчей?

- Конечно, непросто начинать вторую часть сезона сразу с матчей такого уровня, имея игровую практику только в контрольных матчах, но для нас это не ново – мы проходим через это каждый год, и думаю, делаем это достойно. Не известно, у кого будет предпочтение, ведь, подходя к таким матчам без официальных поединков, у команды также нет и травмированных игроков, она находится в сбалансированном составе. А в каком составе подойдет «Матчестер Сити», с каким количеством травмированных, и ключевые ли это будут игроки, мы посмотрим. Все-таки, АПЛ серьезный чемпионат, в котором большое напряжение, футболисты отдают все силы на поле, иногда играя дважды в неделю. Повторюсь, удачный это жребий или нет, мы узнаем только после игры.

- Нужны ли новые приобретения команде?

- Когда президент вернется с жеребьевки, мы обязательно с ним все обговорим. Конечно, это важные вопросы, несмотря на то, кто мы прошли в следующий этап, команде нужно усиление, необходимо разговаривать относительно трансферов футболистов – все это будет. Уверен, мы с президентом обязательно найдем взаимопонимание. Какие позиции требуют усиления, конечно же, я сказать пока не могу.

Как сообщал УНИАН, согласно жеребьевке первый матч в паре "Динамо" - "Манчестер Сити" состоится в Киеве, ответный - в Манчестере.