Тайсона Фьюри лишили отнятого в бое с Кличко чемпионского титула по версии IBF
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри лишен титула по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Об этом сообщает BBC со ссылкой на председателя комитета по проведению чемпионских боев IBF Линдси Такера.
Данное решение стало следствием отказа Фьюри от поединка с обязательным претендентом на титул IBF украинцем Вячеславом Глазковым.
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Вместо боя с Глазковым Фьюри подписал договор о бое-реванше с Владимиром Кличко.
Отмечается, что контракт на бой Фьюри и Кличко содержал пункт о бое-реванше, и недавно стороны договорились о его проведении.
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Ранее УНИАН сообщал, что в Дюссельдорфе состоялся бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов. Победу по очкам судьи единогласно присудили Тайсону Фьюри.