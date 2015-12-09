Тайсона Фьюри лишили отнятого в бое с Кличко чемпионского титула по версии IBF

Об этом сообщает BBC со ссылкой на председателя комитета по проведению чемпионских боев IBF Линдси Такера.

Данное решение стало следствием отказа Фьюри от поединка с обязательным претендентом на титул IBF украинцем Вячеславом Глазковым.

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Вместо боя с Глазковым Фьюри подписал договор о бое-реванше с Владимиром Кличко.

Отмечается, что контракт на бой Фьюри и Кличко содержал пункт о бое-реванше, и недавно стороны договорились о его проведении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Дюссельдорфе состоялся бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов. Победу по очкам судьи единогласно присудили Тайсону Фьюри.