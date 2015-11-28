УПЛ: "Заря" выиграла у "Стали", "Карпаты" одолели "Олимпик"

Луганская "Заря" обыграла днепродзержинскую "Сталь" (2:1), а львовские "Карпаты" одолели донецкий "Олимпик" (4:1) в первых двух матчах 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Луганская "Заря" вышла на 3-е место в турнирной таблице УПЛ после того, как сумела выиграть в матче со "Сталью". Игра в Запорожье началась с конфуза для номинальных хозяев поля, которые на 12-й минуте пропустили гол после удара Владислава Кулача. Впрочем, на 57-й минуте игроки "Стали" уже забили гол в свои ворота - ошибся Антон Кравченко. А решающим в этом матче стал эпизод на 63-й минуте, который завершился точным ударом Филиппа Будковского. После навеса с правого фланга Александр Караваев ударом головой продлили полет мяча во вратарскую, а там Будковский, сыграв на опережение, переправил мяч в ворота.

В параллельно проходившем матче во Львове "Карпаты" оказались значительно сильнее "Олимпика". Основные события в этой игре развивались в первые 30 минут. Денис Кожанов открыл счет ударом с пенальти на 15-й минуте, Амбросий Чачуа на 20-й удвоил перевес своей команды, а на 27-й игрок "Олимпика" Иван Матяж сократил перевес львовян до минимума - 2:1. Стоит отметить, что с 12-й минуты игроки "Олимпика" были в меньшинстве (судья удалил Заури Махарадзе), но достойно противостояли сопернику по ходу игры. Тем не менее, на 76-й минуте Игорь Худобяк сумел забить третий гол у закрепить преимущество хозяев поля. Уже в самой концовке, на 89-й минуте, Дмитрий Клёц довел преимущество своей команды до крупного - 4:1.

Таким образом, в турнирной таблице у "Зари" 31 очко и луганчане на 3 балла опережают в борьбе за 3-4 места днепропетровский "Днепр", у "Карпат" - 21 очко (догнали "Волынь" в борьбе за 6-7 места), а у "Олимпика" осталось 14 очков (9-е место).

16-й тур УПЛ продлится до 30 ноября. Лидеры турнирной таблицы - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - проведут свои матчи в воскресенье, а "Днепр" - в понедельник.