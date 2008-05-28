«Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок Украины 15 июля

Украинская футбольная Премьер-лига начнет свою работу со следующего сезона.

Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Динамо» (Киев), во вторник, 27 мая, состоялась очередная встреча президентов клубов Высшей лиги, которая проходила в столичном отеле «Киев» и продолжалась более трех часов. Главная дискуссия разгорелась относительно того, когда должна стартовать Премьер-лига. В итоге было принято решение не откладывать соревнование на год и начать его уже в этом сезоне.

После этого единогласно и.о. руководителя новой Лиги сроком на два месяца был избран президент ФК «Харьков» Виталий ДАНИЛОВ. По истечении этого срока на конкурсной основе будет избран постоянный председатель организации.

Кроме того, на встрече определили день и место проведения Суперкубка Украины. 15 июля в Полтаве на стадионе «Ворскла» встретятся лучшие команды страны – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Во всех четырех предыдущих розыгрышах обладатель Суперкубка определялся среди вышеназванных команд. В трех из них сильнейшими оказывались киевляне, однажды кубок уезжал в Донецк.

Как сообщалось, 9 апреля представители 12-ти из 16-ти футбольных клубов Высшей лиги подписали протокол о создании Премьер-лиги Украины.