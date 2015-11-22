Родившийся в Днепропетровске немецкий футболист готов выступать за сборную России

Родившийся в Украине немецкий футболист Роман Нойштедтер, который выступает в команде Бундеслиги "Шальке-04" из Гельзенкирхена заявил о том, что готов выступать за сборную России, сообщает "Советский спорт".

"Если позовут – да, конечно, готов. Это шанс для меня, я буду рад, если меня пригласят в российскую сборную", - заявил игрок.

Ранее, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков, в своем Twitter сообщил: "Почти на 100% уверен, что к Евро натурализуют не Фернандеса, а Романа Нойштедтера. Этой теме не один день, кстати".

Роман Нойштедтер родился в Днепропетровске в 1988-м году. В то время отец Романа, Пётр Нейштетер, играл за «Днепр» в чемпионате СССР. В детстве семья футболиста переехала в Германию. Свою профессиональную карьеру Роман начал в 2008-м году. Он выступал за "Майнц" и "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Сейчас он выступает за "Шальке-04".

В свое время он провел два матча за сборную Германии, но это были товарищеские игры. По правилам ФИФА, игрок по-прежнему может выбирать национальную команду, за которую будет выступать в официальных соревнованиях.

В 2011 году речь шла о привлечении Романа в сборную Украины, но главный тренер Олег Блохин опроверг эту информацию в 2012 году.

Сборная России стала участником Евро-2016 заняв 2-е место в своей группе в отборочном турнире.