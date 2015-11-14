Украинка Смаль стала чемпионкой мира по самбо

В первый день чемпионата мира по спортивному и боевому самбо, который проходит в Марокко, сборная Украины завоевала пять медалей - "золото", три "серебра" и "бронзу", сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Титул сильнейшей в категории до 72 килограммов добыла Наталья Смаль (Черниговская область, ВСУ, тренер - Анатолий Маркин). Эта опытная спортсменка во второй раз в своей карьере поднялась на высшую ступень пьедестала почета планетарного форума, а первую мировую победу Наталья одержала в 2007-м, когда выступала в весе до 80 кг.

"Серебро" в копилку команды Украины положили: Иван Васильчук (до 90 кг, спортивное самбо, Хмельницкая область, "Украина", тренер - Геннадий Горохов), Богдан Бабенко (до 57 кг, боевой раздел, Ровенская область, "Колос", тренер - Дмитрий Коба) и Анатолий Волошинов (до 100 кг. боевой раздел, Одесская область, "Динамо", тренер - Владимир Домницак). "Бронза" - у Вадима Бурчака (до 74 кг, боевой раздел, Ровенская область, "Колос", тренер - Дмитрий Коба).