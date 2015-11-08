Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко третий раз защитил свой титул.

7 ноября в Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе в андеркарте боя Брэдли - Риос Hi-Tech досрочно завершил поединок с мексиканцем Ромуло Коасичем, передает ТСН.

Василий отправил соперника в нокаут в 10-м раунде.

"Я бы хотел объединить титулы. Я развлекался в ринге. Если бы я хотел нокаутировать его раньше, я бы сделал это раньше", - заявил Ломаченко после боя.

Для украинца это был шестой бой в профи и пятая победа.

This was the first time all of @vasyllomachenko's family watched him fight. pic.twitter.com/G3Kb0cfyPj — Top Rank Boxing (@trboxing) 8 Листопад 2015

Напомним, 2 сентября Ломаченко нокаутировал пуэрториканца Гамальера Родригеса.