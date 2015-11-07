Женская сборная Украины по борьбе завоевала серебро Кубка европейских наций

На Кубке европейских наций в Москве состоялся финал женских соревнований, где сборная России победила команду Украины и стала победителем турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки проиграли со счетом 1:7.

До 48 кг Валентина Исламова – Мария Ливач 12-1

До 53 кг Мария Гурова – Юлия Благиня 5-0

До 55 кг Ирина Ологонова – Татьяна Кит 5-0

До 58 кг Юлия Алборова – Татьяна Лавренчук победа Лавренчук на туше

До 60 кг Любовь Овчарова – Анна Василенко победа Овчаровой на туше

До 63 кг Валерия Лазинская – Саломея Вольска победа Лазинской на туше

До 69 кг Анастасия Щавлинская – Алла Белинская 17-9

До 75 кг Екатерина Букина – Алла Черкасова 8-5

Ранее, на групповом этапе соревнований, украинки победили команды Беларуси (5:3) и Турции (7:1).

Также в Москве выступает мужская сборная Украины по греко-римской борьбе. В первом матче украинцы выиграли у сборной Германии за счет качества приемов (счет матча ничейный - 4:4). Позже, в рамках группового этапа украинцы встретятся со сборной России.

В турнире по вольной борьбе сборной Украины среди участников турнира нет.

Кубок европейских наций по борьбе проходит в Москве 6-8 ноября.