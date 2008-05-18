Луческу надеется еще увидеть футболистов ”Шахтера”

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ надеется, что ведущие футболисты клуба в летнее межсезонье не уедут в другие команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции после заключительного матча чемпионата Украины по футболу 2007/2008 года "Шахтер" – "Металлург" (Донецк).

"Хочется, чтобы игроки не уехали в другие команды, а хотели играть здесь", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он отметил, что в победном матче его команда показала "зрелищную игру" и "с первой минуты была уверена, что выиграет".

"Мы заслужили победы в Кубке Украины и чемпионате и подтвердили, что являемся лучшей командой Украины", - подчеркнул М.ЛУЧЕСКУ.

Одновременно он подчеркнул, что "не надо довольствоваться только этими победами". "Мы обязаны сделать новый шаг в Лиге чемпионов УЕФА. Уверен, что опыт, приобретенный нашими игроками, позволит им удачнее выступить в новом сезоне Лиги чемпионов", - подчеркнул наставник "Шахтера".

Он также выразил пожелание, чтобы "команда сохранилась и на новом стадионе добилась новых побед".

В заключение М. ЛУЧЕСКУ поблагодарил за поддержку болельщиков, журналистов и лично президента клуба Рината АХМЕТОВА "за любовь к стране, краю и команде, которую он проявляет каждый день".

Как сообщал УНИАН, 17 мая донецкий "Шахтер" выиграл чемпионат Украины по футболу, победив "Металлург" со счетом 4:1.