"Донбасс" и "Дженерлз" обменялись победами в матчах лидеров чемпионата Украины по хоккею

В киевском Дворце спорта завершился второй матч 5-го тура чемпионата Украины по хоккею, в котором столичный "Дженералз" обыграл донецкий "Донбасс" в основное время и взял реванш за поражение накануне в серии буллитов.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу киевлян.

В первых двух периодах команды играли практически на равных, сохраняя и равенство на табло. В середине первой 20-минутки дончане открыли счет. Хорошим кистевым броском от синей линии отличился Денис Петрухно. А спустя несколько минут похожим броском счет сравнял Дмитрий Толкунов.

Судьба матча была решена за 5 минут до конца третьей заключительной 5-минутки, когда в течение 30 секунд голы забили Игорь Шаманский и Иван Савченко .

Накануне, основное время матча завершилось вничью (1:1), в овертайме голов зрители так и не увидели, а в серии буллитов точнее оказались дончане - общий счет матча - 1:2. Обе шайбы в основное время встречи были заброшены в заключительной трети матча. Сначала, после удаления защитника «Донбасса» Павла Тарана, Артем Гниденко открыл счет, а затем уже сам Таран мощным броском от синей линии сравнял результат. При этом, игровое преимущество было на стороне киевлян.

Судьбу игры решила хоккейная лотерея — буллиты, в которой больше повезло «Донбассу». Решающий буллит реализовал Денис Кочетков

Благодаря этой победе команда Вадима Шахрайчука - "Дженералз" - единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата. После 10 игр на счету киевлян 25 очков, у "Донбасса" - 23 балла.