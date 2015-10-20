Матч плей-офф отбора Евро-2016 Украина - Словения состоится в Львове
13:45, 20 октября 2015Спорт
1242
Первый матч плей-офф квалификации чемпионата Европы 2016 года между национальными сборными командами Украины и Словении состоится 14 ноября во Львове.
ffu.org.ua
Решение о проведении домашней встречи «сине-желтых» в плей-офф отбора Евро-2016 на «Арене Львов» было принято большинством голосов на заседании Исполкома Федерации футбола Украины, сообщает пресс-служба ФФУ.
Команда Михаила Фоменко завершила выступления в отборочном цикле континентального первенства на третьем месте в группе «С» вслед за сборными Испании и Словакии.
Жеребьевка раунда плей-офф определило украинцам в соперники сборную Словении, с которой «сине-желтые» уже встречались на этой же стадии соревнований 16 лет назад – на пути к Евро-2000.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter