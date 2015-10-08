12-й тур чемпионата Украины по футболу из-за выборов перенесен на начало декабря

Дирекция украинской футбольной Премьер-Лиги приняла решение перенести матчи 12-го тура соревнований на начало декабря. Базовой датой тура станет 5 декабря, сообщает пресс-служба ПЛ.

"8 октября 2015 г. в ПЛ и ФФУ поступило письмо-ходатайство МВД Украины определить даты проведения соответствующих футбольных матчей в любые другие дни, кроме периода с 23 по 26 октября 2015 года, в связи с привлечением всего личного состава органов внутренних дел к обеспечению правопорядка во время избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Соответствующим решением Дирекция ПЛ приняла решение перенести матчи 12-го тура и определить базовой датой для проведения матчей 5 декабря.