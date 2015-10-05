Виталий Кличко посетил тренировку брата во время подготовки к бою с Фьюри

Виталий Кличко посетил своего брата Владимира, который сейчас проходит реабилитацию после травмы в тренировочном лагере в австрийском Гоинге.

«Травма — это неприятно, но такое случается в большом спорте, где нагрузка — на грани человеческих возможностей. Владимир в бодром настроении, каждый день у него медицинское обследование и необходимые процедуры, чтобы восстановление произошло как можно быстрее, — отметил Виталий Кличко. — Я приехал поддержать брата. Вдвоем мы намного сильнее. Бой будет непростой, но Владимир снова докажет, что он — сильнейший боксер планеты. И, я уверен, вновь прозвучит победный украинский гимн и с победой поднимется украинский флаг», — подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, бой Владимир Кличко — Тайсон Фьюри перенесен на 28 ноября. Как и планировалось, поединок состоится в Дюссельдорфе.