Гендиректор УПЛ: запорожский "Металлург" снимается с чемпионата Украины

Генеральный директор УПЛ Петр Иванов подтвердил, что получил письмо от ФК "Металлург" (Запорожье), в котором клуб информирует о том, что снимается с чемпионата Украины, сообщает Sport.ua.

Пока идет диалог между клубом, Премьер-лигой, ФФУ и Федерацией футбола Запорожской области о сохранении «Металлурга».

Состоится ли матч 10-го тура «Металлург» - «Олимпик» (Донецк) – не известно.

Также гендиректор УПЛ прокомментировал информацию о задолженностях клубов перед Премьер-лигой, в частности и «Металлурга»: «Задолженность есть, есть у всех. Но она, если можно так сказать, «плановая». Перед стартом сезона мы с клубами утвердили вступительный взнос, и каждый клуб прислал нам свой график платежей, по которому они будут платить этот взнос. Пока каких-то серьезных отклонений нет. Тоже самое касается и «Металлурга», часть взносов была уплачена согласно графику. Ситуацию по оплатам взносов нельзя назвать критичной, у нас есть титульный спонсор, поступления от которого позволяют нам покрывать возникающий дефицит. С клубами ведутся консультативные беседы, находятся общие знаменатели, поэтому с этим проблем нет».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября, руководство ФК "Металлург" (Запорожье) сообщило о прекращении финансирования клуба владельцем с 1 октября.

Накануне, 30 сентября, также стало известно о том, что главный тренер запорожской команды Анатолий Чанцев получил от руководства уведомление об увольнении. Аналогичные уведомления получили и другие сотрудники клуба.