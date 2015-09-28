Украинские велосипедисты получили специальные призы по итогам Чемпионата мира

Спортсмены мужской сборной Украины по велоспорту получили специальную премию от президента ФВСУ Александра Башенко по итогам чемпионата мира по шоссейному велоспорту, который завершился в Ричмонде (США, штат Вирджиния).

Сборная Украины не смогла завоевать медали соревнований, но выступила достойно и была вознаграждена премией в 3500 долларов США.

На групповую мужскую гонку сборная Украины выставила очень сильный состав в лице лидера Андрея Гривко из «Астаны», Михаила Кононенко, Дениса Костюка, Виталия Буца и Александра Поливоды из Kolss-BDC, а также Андрея Хрипты из Kyiv Capital Racing. Последний и показал самое яркое выступление, проехав три часа в отрыве, за что получил специальную премию от президента ФВСУ. Башенко вручил Андрею Хрипте и всей команде денежную награду.

Лучшим на финише в составе украинцев оказался Андрей Гривко, занявший 46-е место. Вместе с ним в одной группе финишировал и Михаил Кононенко, ставший 49-м. «Возможно, два места в топ-50 кому-то и не покажутся выдающимся результатом, но на фоне такой конкуренции, которая была в Ричмонде, это уже заметное достижение. И я решил поддержать наших ребят финансово — выделив премию по 500 долларов за каждые 30 минут в отрыве. Такая мотивация оказалась действенной, ведь и Гривко, и Кононенко до последнего подъема боролись за подиум в голове основной группы, но на последнем подъеме группа разделилась на три части, а до финиша не хватило равнинного отрезка, чтобы добрать 50 секунд до первой группы. Это первый чемпионат за последние 10 лет, когда мужчины дали реальный бой до самого конца ведущим мировым профессионалам, — подытожил президент ФВСУ.

Вручение персональных премий от Президента ФВСУ спортсменам было внедрено после Европейских игр в Баку. Тогда Президент ФВСУ Александр Башенко вручил по 200 000 гривен серебряной призерке Европейских Игр Анне Соловей и мужской сборной Украины, за второе место Андрея Гривко в командной гонке на соревнованиях в Баку.

Как сообщал УНИАН, с 19 по 27 сентября в Ричмонде (штат Вирджиния, США) прошел Чемпионат Мира по велосипедному спорту на шоссе. В составе сборной Украины за океан отправились 13 гонщиков, в числе которых серебряные призеры первых Европейских Игр в Баку Андрей Гривко и Анна Соловей.