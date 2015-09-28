Тренер "Динамо" Ребров установил новый рекорд чемпионатов Украины

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров установил рекорд среди наставников команд в чемпионатах Украины по количеству беспроигрышных матчей подряд, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

После матча 9-го тура Лиги Пари-Матч 2015/16, в котором «Динамо» под его руководством победило на своем поле ужгородскую «Говерлу» (2:0), Ребров продолжил свою беспроигрышную серию до 37 матчей и обошел по этому показателю предыдущего лидера – Виктора Прокопенко.

Сам поединок стал для динамовцев 40-м под руководством Сергея Реброва, в которых они 31 раз победили, 9 игр свели вничью и лишь одну проиграли, при впечатляющей разнице голов – 92:19.

Под руководством Реброва "Динамо" стало чемпионом Украины сезона 2014/15 и лидирует в турнирной таблице сезона 2015/16.