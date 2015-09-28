Женская сборная Украины по настольному теннису стала бронзовым призером чемпионата Европы

В Екатеринбурге (Россия) завершился первый полуфинальный матч командных соревнований чемпионата Европы по настольному теннису, где женская сборная Украины проиграла команде Румынии со счетом 1:3 и завоевала один из двух комплектов бронзовых наград, сообщает официальный сайт соревнований.

В первой игре Татьяна Биленко обыграла Бернадетт Синтию Жокс со счетом 3:0 (15:13, 12:10, 11:6), но затем украинки трижды уступили соперницам. Биленко проиграла свой второй матч Элизабета Самара – 0:3 (6:11, 9:11, 9:11), Маргарита Песоцкая также уступила Элизабета Самара – 2:3 (11:9, 12:14, 11:13, 11:5, 9:11), а Анна Гапонова в упорнейшей борьбе проиграла Даниэла Монтейро-Додян – 2:3 (6:11, 8:11, 12:10, 11:4, 7:11).

Ранее, во время группового турнира украинки победили команды Голландии (3:2), Португалии (3:0) и Швеции (3:2). В четвертьфинале наши теннисистки были сильнее команды Чехии – 3:1.

Второй финалист определится сегодня вечером в матче Германия - Россия. Проигравший в этой игре станет обладателем второго комплекта бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по настольному теннису проходит в Екатеринбурге с 25 сентября по 4 октября.