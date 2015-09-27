УПЛ, 9-й тур, "Черноморец" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимает на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Встречаются команды, которые занимают, соответственно, 13-е и 5-е места в турнирной таблице.

Команды во второй раз за текущую неделю будут меряться силами. В среду, в матче 1/8 финала Кубка Украины, полтавчане выиграли в гостях со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Младен Бартулович.

Таким образом, сегодня у одесситов будет очередная попытка одержать первую в нынешнем году победу. А для «Ворсклы» не стоит вопрос – не проиграть. Конечно, Василий Сачко потребует только максимального заработка очков. И основания для этого есть, если исходить именно из качества игры. Полтавчане добавляют не только по ходу сезона, а и в каждой отдельно взятой из последних игр. Так было и в игре на Кубок: несмотря на то, что единственный гол гости забили ближе к перерыву, во второй 45-минутке они были полновластными хозяевами положения.

Потери есть с обеих сторон. И если у «моряков», это банальная дисквалификация, то «Ворскла» вновь не сможет рассчитывать на Александра Скляра, а также на Игоря Пердуту, который в среду сломал палец на ноге.

На котировках букмекерских контор вновь фаворитом считается "Ворскла", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,58 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,55 к 1, а на победу "Черноморца" - 5,68 к 1.

Матч "Черноморец" - Ворскла" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.