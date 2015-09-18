Украинец Эльянов обыграл россиянина Грищука и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

В Баку завершились партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам, по итогам которых из трех представителе Украины в 1/8 финала прошел один Павел Эльянов, сообщает официальный сайт соревнований.

В 1/16 финала Эльянов встречался с россиянином Александром Грищуком и накануне обыграл соперника черными фигурами. А сегодня, играя белыми, украинец предпочел не рисковать и сохранил свой перевес - ничья в партии и победа в матче, 1,5:0,5 очка.

Следующим соперником Эльянова на турнире в Баку станет россиянин Дмитрий Яковенко, который в 1/16 финала переиграл украинца Василия Иванчука. Накануне соперники разошлись миром, а сегодня, когда Яковенко играл белыми, он получил преимущество и сумел переиграть гроссмейстера из Львова - 1,5:0,5 очка.

Еще один украинец Александр Арещенко играл с китайцем Веи И и после вчерашней ничьей проиграл вторую партию сегодня - 0,5:1,5 очка.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку (Азербайджан) с 10 сентября по 5 октября.