Иванчук и Эльянов вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам

В Баку завершились вторые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам, по итогам которых украинцы Василий Иванчук и Павел Эльянов вышли в третий раунд турнира - 1/16 финала, сообщает официальный сайт турнира.

Иванчук после победы накануне черными фигурами в первой партии, сегодня белыми не стал рисковать и спокойно удерживал позицию, сведя партию вничью на 36-м ходу.

В свою очередь, Эльянов выграл обе партии - накануне белыми и сегодня черыми - 2:0.

В других партиях дня с участием украинцев Антон Коробов сыграл белыми вничью с Дмитрием Андрейкиным из России и выбыл из борьбы. Накануне Коробов проиграл первую партию - 0,5:1,5 очка.

Юрий Вовк сравнял счет в противостоянии с Веи И (Китай), выиграв вторую партию белыми фигурами после проигрыша накануне черными - 1:1. Александр Арещенко и Левон Аронян (Армения) также не сумели выявить сильнейшего в "основное время", сыграв две партии вниью - 1:1. Они продолжат выяснять отношения завтра, 16 сентября, в партиях с укороченным контролем времени.

Всего в турнире участвовали 7 украинских гроссмейстеров. 2 из них выбыли из борьбы уже в первом раунде соревнований - 1/64 финала.

Кубок мира по шахматам проходит в Баку (Азербайджан) с 10 сентября по 5 октября.