Обнародован календарь сборной Украины в отборе к Евробаскету-2017

Тридцать три команды-участницы были распределены на девять групп – шесть групп по четыре команды и три группы из трех команд, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Сборная Украины попала в группу D вместе с действующими чемпионками Европы сборной Сербии, также мы сыграем с командами Германии (напомним, наши девушки дважды побеждали немок в отборе на Евробаскет 2015) и Люксембурга.

Девять победителей групп и шесть лучших команд из тех, что заняли вторые места, квалифицируются на женский Евробаскет 2017, который пройдет в Чехии.

При определении шестерых лучших вторых мест команд из девяти групп, результаты против команд, которые заняли четвертые места, не будут учитываться.

Отборочный турнир на Евробаскет 2017 начнется в ноябре этого года, игры пройдут в трех окнах в клубных сезонах:

Игровые дни 1 и 2 – 21 и 25 ноября 2015 года;

Игровые дни 3 и 4 – 20 и 24 февраля 2016 года;

Игровые дни 5 и 6 – 19 и 23 ноября 2016 года.

Расписание матчей сборной Украины:

21.11. 2015 Украина – Люксембург

25.11.2015 Германия – Украина

20.02.2016 Украина – Сербия

24.02.21016 Люксембург – Украина

19.11.2016 Украина – Германия

23.11.2016 Сербия – Украина