Обнародован календарь сборной Украины в отборе к Евробаскету-2017
21 ноября национальная женская сборная Украины начнет отборочный турнир на чемпионат Европы 2017 года.
Тридцать три команды-участницы были распределены на девять групп – шесть групп по четыре команды и три группы из трех команд, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Сборная Украины попала в группу D вместе с действующими чемпионками Европы сборной Сербии, также мы сыграем с командами Германии (напомним, наши девушки дважды побеждали немок в отборе на Евробаскет 2015) и Люксембурга.
Девять победителей групп и шесть лучших команд из тех, что заняли вторые места, квалифицируются на женский Евробаскет 2017, который пройдет в Чехии.
При определении шестерых лучших вторых мест команд из девяти групп, результаты против команд, которые заняли четвертые места, не будут учитываться.
Отборочный турнир на Евробаскет 2017 начнется в ноябре этого года, игры пройдут в трех окнах в клубных сезонах:
Игровые дни 1 и 2 – 21 и 25 ноября 2015 года;
Игровые дни 3 и 4 – 20 и 24 февраля 2016 года;
Игровые дни 5 и 6 – 19 и 23 ноября 2016 года.
Расписание матчей сборной Украины:
21.11. 2015 Украина – Люксембург
25.11.2015 Германия – Украина
20.02.2016 Украина – Сербия
24.02.21016 Люксембург – Украина
19.11.2016 Украина – Германия
23.11.2016 Сербия – Украина