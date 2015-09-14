Пять украинских шахматистов выступят во втором раунде Кубка мира

В Баку проходит Кубок мира по шахматам, где во второй раунд соревнований пробились 5 из 7 представителей Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

В 1/32 финала Александр Арещенко будет противостоять Левону Ароняну (Армения), Юрий Вовк встретится с Веи И (Китай), Павел Эльянов будет играть с Александром Ипатовым (Турция), Василий Иванчук - с Максимом Родштейном (Израиль), а Антон Коробов - с Дмитрием Андрейкиным (Россия).

Матчи второго раунда турнира пройдут 14-15 сентября. При необходимости, 16 сентября пройдут дополнительные партии с укороченным контролем времени.

Кроме того, в первом раунде выбыли Александр Моисеенко и Андрей Волокитин. Оба уступили на тай-брейке, завершив сновные две партии вничью - 1:1. В дополнительных партиях Моисеенко проиграл Лу Шанлею (Китай) - 0,5:1,5, а Волокитин с тем же счетом проиграл Александру Онищуку из США.

Кубок мира по шахматам проходит в Баку с 10 сентября по 5 октября.